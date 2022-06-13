​​​​​​​بعد إظهار العداء سابقا.. تعاون تركي – اسرائيلي استخباراتي يستهدف إيران

وصرح مسؤولون إسرائيليون كبار لموقع ynet الإسرائيلي، أن وكالتا المخابرات الإسرائيلية والتركية "أحبطت مؤخرًا مؤامرة إيرانية لمهاجمة أهداف إسرائيلية على الأراضي التركية".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية التركية اعتقلت عددا من ناشطي الحرس الثوري الإيراني "كانوا متورطين في محاولة اختطاف سياح إسرائيليين في تركيا الشهر الماضي".

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية أن اعتقال العناصر الإيرانيين جاء في إطار التعاون الاستخباري بين الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والتركية.

ويوم الأحد، أفاد موقع "كان'' الاسرائيلي أن السلطات التركية أحبطت أواخر الشهر الماضي محاولات إيرانيين لتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "والا" إن العناصر الإيرانية خططت لاختطاف إسرائيليين.

وحث مسؤول أمني جميع المواطنين الإسرائيليين في تركيا على العودة إلى ديارهم على الفور، محذرا من "خطر واضح وقائم" على المواطنين الإسرائيليين في تركيا.

ويكشف ذلك حجم التعاون التركي – الإسرائيلي على الرغم من مساعي تركيا إظهار العداء لإسرائيل في الفترة الماضية وذلك بهدف استغلال القضية الفلسطينية.

(م ش)