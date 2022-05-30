عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين التابعة لحكومة دمشق عن رفضه للأعمال العدائية العسكرية التي تشنها القوات التركية المحتلة منذ عدة أيام على مناطق وقرى في الشمال الشرقي من سورية ولا سيما مناطق تل تمر وزركان وغيرها بالريف الشمالي الغربي لمدينة الحسكة والتي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار هائلة في الممتلكات العامة والخاصة والبنى التحتية وتشريد العشرات من العائلات من منازلها وقراها هناك.

وأشار المصدر إلى أن "ما يقوم به النظام التركي لإنشاء ما تسمى "منطقة آمنة" على الأراضي السورية هو عمل مشين من أعمال العدوان وجزء من سياسة التطهير العرقي والجغرافي التي تمارسها حكومة رجب طيب أردوغان في الأراضي السورية المحتلة وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرفضها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني" وفق ما نقلته وكالة تابعة لحكومة دمشق.

ولطالما أصدرت حكومة دمشق بيانات كلامية في هذه الخصوص، إلا أنها لم تقم بأي إجراءات رادعة للمحتل التركي.

ويأتي هذا التصريح بعد يومين من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أن طهران تعارض أي نوع من الإجراءات العسكرية - في إشارة إلى التهديدات التركية حول مهاجمة شمال وشرق وسوريا - واستخدام القوة في أراضي الدول الأخرى.

(د ع)