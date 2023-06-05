​​​​​​​بعد إيران 90 طالبة ومعلمة في أفغانستان يتعرضن للتسميم

تعرض قرابة 90 طالبة ومعلمة للتسميم في حادثتين منفصلتين في ثلاثة مدارس ابتدائية في أفغانستان، وذلك قبل نقلهن إلى المستشفيات في شمال البلاد، وفقاً لتصريحات صدرت عن مسؤول "إدارة التعليم المحلية" التابعة لطالبان، الأحد.

وهذه هي المرة الأولى التي تشهد فيها أفغانستان هذا النوع من الاعتداءات منذ تسلم طالبان السلطة في آب/ أغسطس من العام 2021، لتبدأ بعد ذلك بحملات تستهدف حقوق النساء في التعليم والعمل وحظر الذهاب إلى الكثير من المرافق العامة.

وحسب الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام أفغانية فقد "تم تسميم 15 طالبة في مدرسة "فايز آباد" الابتدائية في منطقة كالان بمقاطعة سانشراك وتم نقلهن إلى المستشفى، أمس الأحد 4 حزيران/ يونيو".

كما تعرضت 75 طالبة و4 معلمات من مدرستين للبنات في منطقة كابوداب في اليومين الماضيين للتسميم، وتم نقلهن إلى المراكز الطبية في مقاطعتي ساربول وسانتشاراك.

وحسب المصادر، فإن تسمّم هؤلاء الطالبات والمعلمات رافقه أعراض مثل الإسهال والغثيان والدوخة والحموضة وضيق في التنفس، ولم تعرف بعد تفاصيل هذا التسمم وأسبابه.

وكانت طالبان قد حظرت على الفتيات التعلم بعد الصف السادس الابتدائي، بما في ذلك التعليم الجامعي.

هذا وتكررت في الفترة الأخيرة مثل حالات التسميم هذه في إيران المجاورة لأفغانستان، وقعت غالبيتها في مدارس البنات، ووقتها اشتكت آلاف الطالبات من شعورهن بالغثيان عقب تعرضهن لأبخرة ضارة، لكن لم ترد أي معلومات بشأن الجهة التي تقف وراء تلك الحوادث، أو ما إذا كان قد ثبت استخدام مواد كيميائية.

(د ع)