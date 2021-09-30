وكان في استقبال ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير جهاد حسن، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية عبدالكريم عمر، والرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس، وذلك في مقر المجلس التنفيذي بناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة طلعت يونس أثناء استقبالهم لجهاد حسن إنه منذ اعتقال ممثلهم في باشور كردستان من قبل سلطات الديمقراطي الكردستاني وهم يسعون جاهدين إلى إطلاق سراحه وخاصة بعد السماع بتدهور حالته الصحية.

واستنكر طلعت يونس ممارسات الحزب الديمقراطي الكردستاني بحق ممثلهم في هولير، وتابع: "هذه الممارسات منافية لكافة القوانين الدولية والحقوقية، فنحن كنا نأمل من الديمقراطي الكردستاني مساندة ممثلنا في هولير وليس اعتقاله".

وأكد طلعت يونس: "على سلطات الحزب الديمقراطي الكردستاني إعادة النظر في ممارساته بحق الإدارة الذاتية، ومساندة ودعم الإدارة وعدم تكرار هذه الممارسات".

ومن جانبه توجه ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن بالشكر للمجلس التنفيذي على استقباله الرسمي له في مقره، وقال: "بعد اعتقالي لـ112 يومًا والحرب النفسية التي مورست بحقي إضافة إلى محاولاتهم لهزيمتي نفسيًا وجسديًا، تواجدي اليوم في شمال وشرق سوريا رفع من معنوياتي جدًا، فنضالي وعملي من أجل الإدارة الذاتية محل فخر لدي ولن أندم نهائيًا على ذلك".

هذا، وكانت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني (PDK) قد اختطفت ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هولير، جهاد حسن، أثناء توجهه إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف برفقة عضوين من علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي، وقد أطلق سراحه في الـ 29 من الشهر الجاري بعد تدهور حالته الصحية.

( كروب/ل)

ANHA