وكانت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، قد أعلنت في وقت سابق، إلقاءها القبض على منفذ جريمة قتل الطفلة "ياسمين" وهو شقيقها الأكبر، كما كشفت عن توقيف اثنتين من شقيقاتها بسبب تسترهما على الجريمة.

وأفاد بيان الأمن الداخلي أنه وبناء على المعطيات والأدلة التي استدلت عليها مكافحة الجريمة، فقد عثرت على أداة الجريمة (سكين)، ومقارنة تقرير الطبيب الشرعيّ مع الأدلة، حيث اعترفوا (شقيق الطفلة والمتسترين على الجريمة) بالتهم المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة والنتائج التي حصلت عليها القوات.

من جهته، أدان مكتب حماية حقوق الطفل عبر بيان أدلى به اليوم، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق الطفلة، وأكد أنه عمل إجرامي لا يتحمله العقل ولا أي دين من الأديان.

ودعت الرئيسة المشتركة لمكتب حماية حقوق الطفل، فاطمة السيد، في البيان القضاء النزيه "بإنزال أشد العقوبات بحق المجرم".

وطالب مكتب حماية حقوق الطفل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بإقرار قانون حماية الطفل، للحد من هذه الجرائم وردع مرتكبيها.

(س ك/ي م)

ANHA