​​​​​​​بعد إجراء التعديلات.. هيئة التربية والتعليم تعيد إدراج مادة الجنولوجي في منهاج المرحلة الثانوية

أدرجت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مادة علم المرأة "الجنولوجي" في المرحلة الثانوية (الحادي عشر فقط)، وذلك بعد إجراء تغييرات جذرية عليها لتتناسب وطبيعة المنطقة.

"الجنولوجي" أو علم المرأة، هو العلم الجديد الذي يعطي الجواب الشافي للتعبير عن حقيقة المرأة، ويتجاوز مفهوم الجنولوجي كمصطلح أن يكون مفهوماً، بقدر ما هو علمٌ تستند عليه الكثير من العلوم، (علم الاجتماع، التاريخ، وعلم النفس)، والكثير من العلوم الأخرى التي يحتويها علم المرأة، لإظهار الحقائق التاريخية للمرأة التي طمست لآلاف السنين، وهو محرك للبحث الدائم عن الحرية كذلك.

للتعريف بالمرأة وتاريخها

وسخرت الحداثة الرأسمالية العلم والدين والتاريخ لخدمتها وشن هجمات مضادة على تاريخ المرأة لتحريفه وإخراجه من محتواه، كما صورت المرأة على أنها يجيب أن تطيع الرجل دائماً، وبأن المرأة هي تابع، الرجل هو المركز والمرأة هي التي تسير في فلكه، الرجل هو الجوهر والمرأة هي الشيء، وهكذا تم عكس الحقائق رأساً على عقب.

وللتعريف بالأبحاث المتعلقة بالمرأة وتاريخها، أدرجت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، مادة الجنولوجي (علم المرأة) إلى المنهاج الدراسي لعام 2021- 2022 الجديد.

وأضيفت المادة إلى مرحلة "الحادي عشر" بفرعيها العلمي والأدبي، وللمكوّنين الكردي والعربي، مع إحداث تغييرات جذرية على الكتاب بما يتناسب وطبيعة المنطقة، وتتناول مواضيع مختلفة ومتنوعة منها (سبل حل القضايا الاجتماعية، قضايا المرأة بشكل خاص، العنف الممارس بحق المرأة، المشاركة الفامينية للعلوم الاجتماعية).

كما يتضمن الكتاب شرح بعض المصطلحات، كالفرق بين الجنسوية والتعصب الجنسوي، الأشياء الطبيعية والمصطنعة والفرق بينهما ومخاطرها.

'علم للتعريف بماهية الجنسين'

وسلّطت المختصة في تدريس مادة الجنولوجيا في أكاديمية الشهيد عكيد جيلو للاختصاصات، نوبل أحمد، الضوء على أهمية التعريف بعلم المرأة، وتقول بهذا الخصوص: "هو علم لا يبحث عن ماهية المرأة فقط، إنما للتعريف بماهية الجنسين معاً، وتخليص كليهما من الفكر العبودي السلطوي، ومواصلة العمل بغية تحقيق بنية سليمة وصادقة تناقش مسائل وجودها، وهي مرآة المرأة الداخلية".

وفي شرح لمصطلح التعصب الجنسوي، أوضحت المختصة نوبل أحمد، أن علم المرأة "الجنولوجي" في جوهره هو علم المرأة والحياة والمجتمع، وعلم الحياة الندّية الحرة التشاركية، مبينة أن الحداثة الديمقراطية شرحت علم المرأة، بأنه العلم الذي يبحث عن المرأة والحياة للتخلص من التعصب الجنسوي.

وعن سبب إضافة المادة لمنهاج الصف الحادي عشر، قالت المختصة "أضفنا هذه المادة للمرحلة الثانوية (الحادي عشر)، ليتكوّن لدى الطالب/ـة أساس ومعرفة سابقة بها، وذلك لتهيئته دراستها في مرحلة التعليم العالي.

إلى جانب ذلك، يطرح الكتاب المشكلة ويجد الحلول التي تناسبها بحسب الظروف المؤاتية. مثال على ذلك، طرح مشكلة الذهنية السلطوية الأبوية لدى بعض المتشبثين من الرجال، وتأثيرها على الحياة الاجتماعية.

تدريب وتطوير

وحرصاً على إيصال المعلومات الصحيحة، تخضع المدرّسات للتدريب في أكاديميات اختصاصية، وبدورهنّ يشرفن على دراسة الطلبة، بالإضافة إلى حصولهنّ على تدريب شامل على كافة الطرق والوسائل الصحيحة لإيصال المعلومة للطلبة. كذلك تطوير النظام التعليمي لتدريس المادة بشكلٍ أفضل.

وفي هذا السياق، أكدت المدرّسة هناء السمران، أهمية التدريب على المنهاج قبيل تدريسه في المدارس. مشيرة إلى ما اكتسبوه من خبرة وفيرة في أكاديمية الشهيد جيلو للاختصاصات.

وأضافت "نحن بدورنا سننقل هذه المعلومات بطريقة سلسة إلى الطلبة"، منوّهة: "علم المرأة من إحدى أهم المواد في المنهاج الدراسي".

وافتتحت مدارس شمال وشرق سوريا أبوابها أمام الطلبة في 12أيلول / سبتمبر الجاري، للبدء بالعالم الدراسي الجديد 2021- 2022.

والجدير بالذكر أن مادة الجنولوجي كانت مدرجة بالمنهاج الدراسي خلال الأعوام الدراسية السابقة، ولإجراء تعديلات عليه بعد آخذ آراء الطلبة الذين اقترحوا إضافة مواضيع أخرى عليها تم إلغاءه مؤقتاً، وإضافته مجدداً هذا العام.

هذا، وسيتم إدراج مادة علم المرأة إلى منهاج الصف الثالث الثانوي (البكلوريا) العام المقبل، بحسب هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(ي م)

ANHA