​​​​​​​بعد إهانتهم وضربهم.. مرتزقة تركيا يختطفون 5 مواطنين في ناحية جندريسه المحتلة

بحسب مصدر من مقاطعة عفرين المحتلة، أقدمت دورية مشتركة لمرتزقة "الشرطة العسكرية" و"الشرطة المدنية" التابعتين للاحتلال التركي على مداهمة قرى (رمادية، وتل سلور، وهيكجه) في ناحية جندريسة بعفرين المحتلة، واختطفوا خمسة مواطنين بعد ضربهم وإهانتهم.

كشف المصدر عن أسماء المختطفين وهم:

نورس درويش محمود (32 عاماً) من أهالي قرية تل سلور.

نجيب فريد محمد (25 عاماً) من أهالي قرية هيكجه.

علي نزار جميل (28 عاماً) وشرفان خليل عبدو (26 عاماً)، ومحمود حسين حمو (30 عاماً) من أهالي قرية رمادية.

وأضاف المصدر أن المرتزقة قاموا بضرب المواطنين وإهانتهم أمام أهلهم واختطافهم واقتادوهم إلى جهة مجهولة دون معرفة مصيرهم حتى الآن.

(آ ر/ س ر)

ANHA