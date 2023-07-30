​​​​​​​بعد إغلاق مؤقت عودة حركة الطيران في مطار بموسكو

أغلق مطار فنوكوفو الدولي في موسكو بشكل وجيز، أمام حركة الطيران في وقت مبكر اليوم الأحد، قبل أن تستأنف الرحلات الجوية لاحقاً، حسب ما ذكرت "وكالة تاس" الروسية للأنباء.

وأفادت الوكالة في بادئ الأمر بأن "مطار فنوكوفو في العاصمة مغلق" أمام حركة المغادرين والوافدين، مشيرة إلى تحويل الرحلات الجوية فيه إلى مطارات أخرى، ولاحقاً أفادت بأن حركة الرحلات الجوية استؤنفت في المطار مجدداً.

ونقلت عن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين قوله إن طائرات مسيّرة أوكرانية هاجمت العاصمة الروسية في وقت مبكر اليوم الأحد، لكن لم تقع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونسبت الوكالة إلى سوبيانين قوله في قناته على "تيليغرام"، "وقع هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية الليلة، ألحق أضرار طفيفة بواجهة مبنيين إداريين في مدينة موسكو، ولا توجد إصابات".

يشار إلى أن "تاس" ذكرت في وقت سابق نقلاً عن وكالات إنفاذ القانون أن طائرتين مسيّرتين شاركتا في الهجوم وتم إسقاطهما بعد ذلك إلى الغرب من منطقة موسكو.

(س ع)