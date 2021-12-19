​​​​​​​بعد إغلاق معبر فيش خابور.. الديمقراطي الكردستاني يغلق معبر الوليد

وكشف القائمون على معبر سيمالكا أن مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدروا قراراً بإغلاق معبر الوليد التجاري بين روج آفا وجنوب كردستان، وعدم السماح بإدخال أي مواد عبر المعبر إلى روج آفا.

هذا ووثق مراسل وكالتنا عبر الصور والفيديو إغلاق معبر الوليد الواقع مقابل جنوب غرب قرية السويدية التابعة لمنطقة الكوجرات في ناحية ديرك.

ويبعد المعبر 35 كيلو متراً عن معبر سيمالكا الحدودي، في حين يشرف عليه إدارة معبر فيش خابور التابعة لحزب الديمقراطي الكردستاني.

وافتتح المعبر منذ حوالي أربع سنوات، لدخول مواد البناء (الأسمنت، الحديد وغيرها)

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أغلق معبر فيش خابور الحدودي أيضاً الخميس الفائت.

هذا ومن المقرر أن تصدر إدارة معبر سيمالكا في هذا السياق بياناً إلى الرأي العام، في تمام الساعة 1 بعد ظهر اليوم.

(ع ع /آ)

ANHA