​​​​​​​بعد إغلاق المدارس.. دروس للطلبة عبر قناة منبج الفضائية

بعد أن أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قرارا بإغلاق المدارس والجامعات في مناطق الإدارة كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، اتخذت الإدارة المدنية في منبج قرارا بتقديم دعم للطلبة في محاولة للتخفيف من التأثير السلبي لإيقاف الدوام في المدارس على الطلبة.

وقالت لجنة التربية والتعليم في منبج خلال بيان أصدرته يوم أمس بأنها "ستقوم ببث دروس تعليمية للشهادتين الأساسية والثانوية كل يوم الساعة الحادية عشر صباحا على قناة منبج الفضائية وذلك لمدة ساعتين متتاليتين بالتناوب بين الشهادتين الأساسية والثانوية وبإشراف مدرسين مختصين".

واتخذت الإدارة الذاتية جملة من القرارات والتدابير الاحترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى مناطق الإدارة وانتشاره، إذ أغلقت المعابر الحدودية وعلقت الدوام في الجامعات والمدارس ودوام الموظفين في المؤسسات لعدة أيام.

(كروب/ج)

ANHA