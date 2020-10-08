​​​​​​​بعد إعلان ترامب سحب آخر جندي من أفغانستان.. طالبان ترحب بهذه الخطوة

وكان ترامب قال في تغريدة على "تويتر": "علينا أن نعيد العدد الصغير المتبقي من رجالنا ونسائنا الشجعان الذين ما زالوا يخدمون في أفغانستان إلى الوطن بحلول عيد الميلاد"، أي قبل أشهر من الموعد المحدد في الاتفاق الموقع بين واشنطن وحركة طالبان لإنهاء أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

ووقعت إدارة ترامب في 29 شباط/ فبراير اتفاقًا تاريخيًّا مع حركة طالبان نصّ على سحب كل القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول منتصف عام 2021 على أبعد تقدير، مقابل التزامات أمنية من الحركة وانخراطها في مفاوضات سلام مباشرة مع حكومة كابل.

(ش ع)