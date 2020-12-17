​​​​​​​بعد هجوم الديمقراطي الكردستاني.. أهالي كوباني يؤكدون تضامنهم مع الكريلا

وتستمر ردود الفعل الرافضة والغاضبة من الشارع الكردي اتجاه الهجوم الذي شنته قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في مناطق الدفاع المشروع.

وخرج المئات من أهالي إقليم الفرات في مظاهرة حاشدة، استنكارًا للهجوم الذي شنته قوات الديمقراطي الكردستاني على مقاتلي الكريلا في محيط قرية سيكركي في منطقة آمديا في باشور(جنوب) كردستان.

وأسفر الهجوم، بحسب بيان رسمي صدر عن قوات الدفاع الشعبي، قبل يومين، عن إصابة 3 مقاتلين من الكريلا حالة اثنين منهم حرجة.

وانطلقت المظاهرة من ساحة المرأة الحرة في مدينة كوباني وصولًا إلى ساحة السلام، رفع خلالها المشاركون أعلام مؤتمر ستار وحركة المجتمع الديمقراطي ومجلس عوائل الشهداء وصور القائد عبدالله أوجلان، ولافتات مكتوب عليها "انتم المسؤولون عن الخيانة والاحتلال، سوف تُلعنون من قبل المرأة والتاريخ"، "لا لاقتتال الإخوة، نعم للحوار".

وردّد المشاركون شعارات تندد باقتتال الإخوة وشعارات أخرى تطالب بالوحدة الكردية.

وبعد الوصول إلى ساحة السلام، وقف المشاركون دقيقة صمت، استذكارًا لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة باسم حركة المرأة، ألقتها عضوة مؤتمر ستار في ناحية شيران لطفية محمود، أشارت من خلالها إلى أنهن في حركة المرأة يستنكرن حدوث أي اقتتال كردي- كردي، وسيقفن مع قوات الكريلا وحركة التحرر الكردستانية التي دافعت منذ تأسيسها عن كرامة الشعب الكردي في كافة أجزاء كردستان.

وأكدت لطفية، في سياق كلمتها، بالسير على خطا مقاتلي الكريلا "الذين دافعوا عن كرامة شعب شنكال وحموا نساءه، عندما تركت قوات الديمقراطي الكردستاني والحكومة العراقية شعبه في يد مرتزقة داعش، وقاتلوا من أجل الكردستانيين".

ودعت لطفية في ختام كلمتها إلى توحيد الصف الكردي لمواجهة أعداء الكرد، وعدم التعاون مع الدولة التركية، في إشارة إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وبعدها ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي، غريب حسو، كلمة استنكر فيها ما أسماه ـ تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع تركياـ وقال: "الشعب الكردي يمر بمرحلة حساسة، تحاك فيها المؤامرات ضده من كافة الجهات من قبل الدولة التركية، مستهدفة إخوة الكرد بإثارة الفتن، في محاولة لنشوب حرب أهلية بين الأطراف الكردية".

وأشار حسو في كلمته إلى أن هناك خطر محدق بالكرد في كافة أجزاء كردستان، يستهدف مكتسبات الكردستانيين التي تحققت بفضل دماء الشهداء، والتي لا يمكن السماح بخسارتها من قبل الكرد أنفسهم.

(م ع/ج)

ANHA