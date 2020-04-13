​​​​​​​بعد حجب موقع الأناضول التركية .. حقوقي سعودي: المملكة لديها أوراق ضغط كبيرة

وحجبت السلطات السعودية موقع وكالة الأناضول التركية الناطقة باسم أردوغان، داخل المملكة العربية السعودية، بعد تكرار إساءتها للمملكة في الكثير من تقاريرها الرسمية.

وبحسب صحيفة المرصد الالكترونية السعودية، فإن المملكة قررت حجب مواقع الأنترنت الخاصة بالوكالة التركية وعدد من المؤسسات الإعلامية التركية.

ودشن عدد كبير من السعوديين هاشتاج تصدّر مواقع تويتر، يطالب بحجب المواقع التركية بعد تكرار إساءتها للمملكة العربية السعودية ونشرها للشائعات والأكاذيب.

وقال عدد من رواد تويتر إن الأناضول هي منصة داعمة للإرهابيين وتسعى لتشويه صورة المملكة العربية السعودية.

وفي هذا السياق قال الحقوقي السعودي هيثم الغرباوي، عضو منظمة العدل الدولية، لوكالة أنباء هاوار، إن حجب المملكة لموقع وكالة الأناضول التركية هو أمر طبيعي لإساءتها المتكررة، لافتًا إلى أن المملكة تحملت وصبرت كثيرًا ولكن "صفاقة وتطاولات وسفاهة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحالم بإمبراطورية عثمانية قذرة ولت إلى غير رجعة" تزايدت كثيرًا.

وأشار "الغرباوي" إلى أن المملكة العربية السعودية قوية ولديها أوراق ضغط كبيرة ضد أردوغان، ولكنها تصبر كثيرًا على الأخطاء والسلبيات حرصًا منها على عدم تمزق العالم الإسلامي أكثر، ولكن إن تمادى أردوغان أكثر وتطاول فسوف تضطر المملكة للرد عليه واللعب بأوراق الضغط الموجودة في جعبتها لتضع حدًا له.

(ح)

ANHA