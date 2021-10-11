​​​​​​​بعد هدوء لعدة أيام عودة قصف الاحتلال التركي لقرى منبج

وبعد توقفه لـ 10 أيام عاد جيش الاحتلال التركي لقصف الريف الشمالي والشرقي لمدينة منبج بقذائف الهاون، حيث تركز القصف على قريتي الهوشرية والجات، ثم تركز بعدها على قرية عون الدادات دون تسجيل إصابات بين المدنيين.

وحول عودة القصف التقت وكالتنا بالقيادي الميداني في لواء الشهيد عدنان أبو أمجد التابع لمجلس منبج العسكري في جبهة الهوشرية أبو خلف الذي أكد استعدادهم التام لصد أي هجوم مفاجئ وغادر قد يشنه جيش الاحتلال على المنطقة.

وقال أبو خلف بأن "منازل المدنيين تعرضت صبيحة اليوم لهجوم عنيف بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون مما تسبب بالذعر بينهم، الأمر الذي أجبرهم على النزوح نحو المدينة، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المنطقة لهجوم كهذا".

وأضاف أبو خلف: "أصبحنا على علم بالمخططات التركية في المنطقة ألا وهي إحياء الإرهاب في المنطقة من جديد، لنشر الذعر والرعب مثل ما يحصل في المناطق المحتلة بعفرين، وكري سبي تل أبيض/ وسري كانيه/ رأس العين ليهاجر منها الأهالي ويسهل احتلالها ويقوم بتغيير ديمغرافية المنطقة".

واختتم أبو خلف حديثه قائلاً: "نحن في مجلس منبج العسكري على أتم الاستعداد للتصدي لأي هجوم يشن على المنطقة، ونحن هنا لحماية المدنيين".

والجدير بالذكر بأنه في الشهر الماضي وبحسب آخر إحصائية نشرها المركز الإعلامي لمجلس منبج العسكري سقطت 723 قذيفة أطلقت من قواعد جيش الاحتلال التركي على هذه القرى الآهلة بالمدنيين في الريف الشمالي الشرقي لمدينة منبج.

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ANHA