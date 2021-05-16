​​​​​​​بعد هدنة ثلاثة أيام... تجدد القتال بين طالبان والحكومة الأفغانية

ووقعت اشتباكات بين الجانبين على أطراف لشكر قاه، عاصمة ولاية هلمند، والتي شهدت معارك عنيفة منذ الأول من أيار/ مايو بعدما بدأ الجيش الأميركي آخر خطواته باتّجاه الانسحاب الكامل من أفغانستان، وفق ما أفاد ناطق عسكري أفغاني ومسؤول محلي.

وأفاد رئيس مجلس ولاية هلمند عطاء الله أفغان لـ فرانس برس "بدأ القتال في وقت مبكر من صباح اليوم (الأحد) ولا يزال مستمرًّا".

وأشار إلى أن عناصر طالبان هاجموا نقاط تفتيش أمنية على أطراف لشكر قاه وغيرها من المناطق.

بدوره، أفاد الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد لـ فرانس برس "هم (القوات الأفغانية) بدأوا العملية... لا تحمّلونا المسؤولية".

وصمدت الهدنة التي بادرت طالبان بالدعوة إليها وسارعت الحكومة الأفغانية في الموافقة عليها خلال عطلة عيد الفطر التي انتهت الليلة الماضية.

ويذكر أن الهدنة جاءت في وقتٍ تصاعدت فيه بشدة أعمال العنف في أنحاء البلاد، بعدما أعلنت واشنطن الشهر الماضي خطة لسحب القوات الأميركية بحلول 11 أيلول / سبتمبر.

(ش ع)