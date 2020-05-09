​​​​​​​بعد فشلها مرتين .. حكومة الوفاق تستعد لهجوم ثالث على قاعدة الوطية

وقال مسؤول عسكري في جهاز الرصد والمتابعة في القيادة العامة للجيش الليبي إن "قوات الوفاق ضاعفت من إمكاناتها البشرية والعسكرية في مناطق قريبة من مقر القاعدة الجوية".

وأردف أنّه "تمّ رصد عدة تجمّعات في ضواحي مدينة الجميل تحديداً مناطق أركاريك وحشانة، وأخرى في جهة العجيلات والعقربية على بعد 2 كم من قاعدة الوطية".

وأكد المسؤول أن محيط القاعدة آمن وتحت سيطرة الجيش الليبي، الذي يتابع كل تحركات "العدوّ" ومستعد للتعامل معها، لافتاً إلى أن ما حدث خلال الأيام الماضية "هو فقط بداية للمعركة".

هذا وتصدى الجيش الليبي الثلاثاء لهجوم عسكري قويّ شنته حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية، وكانت المرة الثانية التي تفشل فيها حكومة الوفاق في السيطرة عليها في أقل من شهر، على الرغم من الدعم الجوي التركي.

وتطمح حكومة الوفاق إلى السيطرة على هذه القاعدة العسكرية الاستراتيجية، التي تمتد على مساحة 40 كم، وتبعد 140 كم عن طرابلس وحوالي 30 كم على الحدود التونسية، لتحقيق تقدم ميداني كبير وتفوق عسكري هام، حيث إن السيطرة عليها يعني قطع خطوط الإمدادات الموجهة لقوات الجيش الليبي بالعاصمة طرابلس، خاصة في مدينة ترهونة، وتعني أيضاً السيطرة على سماء كامل المنطقة الغربية.

(ش ع)