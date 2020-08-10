​​​​​​​بعد فشل مخططاتها قوات النظام تقصف المدنيين في قرية غرانيج بريف دير الزور

أفاد مراسلونا من المنطقة أن قوات النظام السوري تستهدف في هذه الأثناء المدنيين العزل في قرية الغرانيج في ريف دير الزور الشرقي، حيث أقدمت على إطلاق القذائف وتوجيه الأسلحة الرشاشة من الضفة الغربية لنهر الفرات باتجاه القرية الواقعة شرقي النهر، ونتيجة الاستهداف المباشر أصيب مدنيان حتى الآن بجروح خطيرة وهما "موسى أسعد السلطان وغنام حويش السلطان". وتم نقلهم إلى مشفى بلدة هجين.

يذكر أن استهداف قوات النظام للمدنيين جاء بعد فشل مخططاته في إحداث فتن عشائرية في المنطقة عبر اغتيال خلاياها لشيوخ ووجهاء العشائر العربية في دير الزور ومحاولات الصاق التهمة بقوات سوريا الديمقراطية.

(ل)

ANHA