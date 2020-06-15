​​​​​​​بعد فشل اللقاء الروسي التركي.. قصف وتحليق للطيران الروسي فوق إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت فجر اليوم، بالصواريخ مناطق في محيط بنين ودير سنبل والبارة، وكنصفرة والفطيرة وسفوهن الواقعة جميعها في ريف إدلب الجنوبي.

في حين حلقت طائرات حربية وأخرى استطلاع تابعة للقوات الروسية، في أجواء مدينة إدلب وريفها.

ونفذت مقاتلات روسية أمس نحو 4 غارات جوية، حيث استهدفت أطراف البارة وحرش كفرنبل في منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

ويأتي هذا التصعيد, بعد فشل كل من روسيا وتركيا في إجراء لقاء حول سوريا وليبيا، وسط حديث عن تعمق الخلافات بشأن البلدين.

(ش ع)