​​​​​​​بعد فرز 89% من الأصوات.. نتنياهو أقرب من خصومه لتشكيل الحكومة

ويتضمن معسكر نتنياهو حزبه (الليكود الذي حصل على 30 مقعدًا، شاس 9، يهودوت هتوراة 7، يمينا 7، الصهيونية الدينية 6)، فيما حصّل المعسكر المناهض 56 مقعدًا (هناك مستقبل 18 مقعدًا، أزرق أبيض 8، حزب العمل 7، إسرائيل بيتنا 6، أمل جديد 6، القائمة المشتركة 6، ميرتس 5)، أما القائمة العربية الموحدة، فقد حصلت على خمسة مقاعد.

وفي السياق، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس حصلت على 5 مقاعد في الكنيست، الأمر الذي يجعلها "بيضة القبّان" بين المعسكرين المتنافسين (نتنياهو - لابيد) على تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

ورأى عضو الكنيست عن حزب الليكود ميكي زوهر أن المعطيات الحالية معقّدة جدًّا بعد تجاوز القائمة العربية الموحدة نسبة الحسم، وقال إن الليكود قد لا يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة، واستبعد أن يتم تشكيل حكومة بدعم خارجي من حزب منصور عباس.

ويعتقد زوهر أن حزب "يمينا" الذي يتزعمه نفتالي بينيت، قد ينضم إلى ائتلاف يقوده بنيامين نتنياهو في حال تخطت مقاعد هذا الائتلاف 61 مقعدًا.

وقال منصور عباس الذي تخطّت قائمته عتبة الحسم "لسنا في جيب أحد"، ونأمل الحصول على خمسة مقاعد، وليس لدينا أي التزام مع أي معسكر أو مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة، وأعلن استعداده لمنح الائتلاف الحكومي القادم شبكة أمان خارجية مقابل تلبية احتياجات المجتمع العربي.

وكشف مصدر مقرّب من منصور عباس أنه اتفق مع يائير لابيد على عقد لقاء مساء اليوم، مشيرًا إلى أنّ القائمة الموحدة ستبحث كل الخيارات التي تخدم مصلحة جمهورها، وفق حديث الإذاعة.

ولكن تشير تقارير إسرائيلية إلى احتمالية تبدل النتائج لأحد المعسكرين بفارق مريح، إذ ما زال هناك 450 ألف صوت في المغلفات المزدوجة التي لم تُفرز بعد، وبضمنها أصوات جنود ومساجين وأفراد السلك الدبلوماسي ومسرّرين في المستشفيات، ويتوقع أن يحصل اليمين على أغلبية الأصوات فيها.

وترجح مصادر أن نتنياهو يستغل هذه الحالة، قبل صدور نتائج الانتخابات النهائية والرسمية، من أجل شق حزب "تيكفا حداشا" برئاسة جدعون ساعر، ودفع عضوي كنيست على الأقل إلى الانتقال إلى الليكود، وضمان مقاعدهم إلى جانبه.

(ع م)