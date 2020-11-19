​​​​​​​بعد فرنسا.. ألمانيا بصدد حظر حركة الذئاب الرمادية المتطرفة

وصادق البرلمان الألماني (بوندستاغ)، الأربعاء، على طلب مشترك مقدّم من أحزاب الائتلاف الحاكم والحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر، يطالب الحكومة بالنظر في حظر هذه المنظمة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأكد مقدمو الطلب أن "المنظمة عنصرية ومعادية للسامية ومعادية للديمقراطية وتهدد الأمن الداخلي في البلاد".

وفي تقرير للاستخبارات الداخلية الألمانية، فإن حركة الذئاب الرمادية، نشرت أفكار قومية يمينية متطرفة، مشيرًا إلى أن الحركة لها علاقات بحزب الحركة القومية في تركيا، الذي يشكل تحالفًا حكوميًّا مع حزب العدالة والتنمية، ويرأسها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وفي وقتٍ سابق، حظرت الحكومة الفرنسية حركة الذئاب الرمادية التركية القومية، وذلك بعد ترويجها للكراهية وارتكاب أعمال عنف في فرنسا.

ورحّب الطلب المقدم إلى البرلمان الألماني بالتصرف الفرنسي مع الحركة، وربط ذلك بالأمل في أن تتبع دول أخرى النموذج الفرنسي.

ووُجهت أصابع الاتهام إلى هذه الحركة بعد الصدامات التي وقعت أخيرًا بين الجاليتين التركية والأرمنية في ديسين-شاربيو قرب ليون، كذلك، كُتبت عبارة "الذئاب الرمادية" على نصب تكريمي لضحايا الإبادة والمركز الوطني للذاكرة الأرمنية قرب ليون ليل السبت الأحد.

ويعدّ هذا التنظيم الأخطر تطرفًا بين التنظيمات التي ترعاها تركيا بقيادة رجب طيب أردوغان خارج تركيا، حيث نفّذ عدة اغتيالات سياسية بحق معارضين أتراك وكرد، بالإضافة إلى محاولات اختراق الدوائر السياسية والأمنية في دول العالم.

(ي م)