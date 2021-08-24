​​​​​​​بعد فضيحة سجن إيفين.. مسؤول إيراني يقر بمصداقيتها ويتعهد بتحمّل المسؤولية

وأقر رئيس منظمة السجون الإيرانية، محمد مهدي حاج محمدي، اليوم الثلاثاء، بصحة مقاطع سربت عبر قراصنة، تحتوي مشاهد مروعة من داخل سجن إيفين في إيران.

وقال محمد مهدي حاج محمدي، في تغريدة على حسابه بموقع تويتر، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس، إنه يتحمّل المسؤولية عن هذه "السلوكيات غير المقبولة"، في هذا السجن الذي يضم العديد من المعارضين السياسيين والمعتقلين الأجانب أو مزدوجي الجنسية، الذين تستعملهم طهران عادة كورقة مساومة مع الغرب.

كما تعهّد "بتجنب تكرار مثل هذه الحوادث المريرة ومواجهة الجناة"، بحسب تعبيره. وكتب "أعتذر لله تعالى، وللمرشد الأعلى الغالي، ولأمتنا العظيمة، ولضباط السجون النبلاء الذين لن يتم تجاهل جهودهم بسبب ما يرتكبه آخرون".

مع ذلك، لم يعرض المسؤول الإيراني أي خطة حول كيفية التعامل مع الانتهاكات في إيفين.

جاءت تلك التصريحات بعد يوم من انتشار مقاطع مصورة من داخل السجن تظهر انتهاكات عدة بحق المعتقلين نشرتها مجموعة من القراصنة اخترقت كاميرات المراقبة في السجن من أجل تسليط الضوء على الظلم الذي يرتكب بحق السجناء والمعتقلين المعارضين في البلاد.

(د ع)