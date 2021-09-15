​​​​​​​بعد درعا البلد واليادودة روسيا وحكومة دمشق تدخلان بلدة المزيريب

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن وفداً عسكرياً روسياً دخل إلى بلدة المزيريب في ريف درعا الغربي، برفقة اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، تطبيقاً للاتفاق الذي تم إبرامه يوم أمس الثلاثاء مع وجهاء وأعيان البلدة.

ووفق الاتفاق، سيتم إجراء تسوية للمطلوبين من المسلحين المحليين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في حكومة دمشق، بالإضافة إلى إجراء عمليات تفتيش لبعض المنازل ومصادرة الأسلحة، على غرار ما شهدته بلدة اليادودة قبل يومين، وما شهدته درعا البلد قبل أيام.

ومن المرتقب أن تشمل العملية هذه بلدات وقرى أخرى في الريف الغربي بعد الانتهاء من المزيريب.

ونشر المرصد السوري أمس، أن قوات حكومة دمشق والشرطة العسكرية الروسية تواصل عمليات تفتيش المنازل في بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، بحثاً عن مطلوبين وعن أسلحة وذخائر، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين وجهاء وأعيان البلدة، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق والجانب الروسي، كما وردت معلومات عن اعتقال 3 عناصر على الأقل من الفرقة الرابعة بعد قيامهم ببيع أسلحتهم في البلدة.

وكان المرصد السوري قد نشر قبل 3 أيام، أن اتفاقاً جرى التوصل إليه بين وجهاء وأعيان بلدة اليادودة في ريف درعا الغربي من جانب، وممثلين عن اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق والروس من جانب آخر.

(ش ع)