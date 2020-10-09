​​​​​​​بعد دعوة بوتين ... أرمينيا وأذربيجان تؤكدان مشاركتهما في مشاورات موسكو

ودعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم، وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لعقد محادثات في العاصمة موسكو بشأن أزمة قره باغ.

وقال الكرملين في بيان، "بعد سلسلة من المحادثات الهاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، دعا رئيس روسيا إلى إنهاء الأعمال العدائية في منطقة نزاع أرتساخ/قره باغ، لأسباب إنسانية لتبادل جثث القتلى والسجناء".

وعلى وقع الاشتباكات بين باكو ويريفان، دخلت تركيا على خط الأزمة بإذكاء النار بين البلدين، عبر دعمها حليفتها أذربيجان بكل ما لديها من إمكانات، في إطار سياسة رجب طيب أردوغان التي تعتاش على مناطق النزاع.

(ش ع)