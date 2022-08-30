​​​​​​​بعد دعوة الصدر.. انسحاب مناصريه من المنطقة الخضراء وتوقف الاشتباكات

هذا، ووجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مؤتمر صحفي، عقد ظهر اليوم، أنصار التيار الصدري بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإنهاء الاعتصام بشكل نهائي.

وقال مقتدى الصدر "أحزنني كثيراً ما يحدث في العراق"، مضيفاً: "الوطن الآن أسير للفساد والعنف".

وأشار الصدر إلى أن "الثورة التي شابها العنف فهي ليست ثورة".

ودعا الصدر التيار الصدري "بالانسحاب من البرلمان خلال ساعة واحدة"، فيما وجه المتظاهرين "بالانسحاب الكامل من الاعتصامات".

وأكد "اعتزالي من السياسة نهائي وتكليف شرعي".

في حين، قررت قيادة العمليات المشتركة، رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، أن "قيادة العمليات المشتركة تقرر رفع حظر التجوال في بغداد والمحافظات".

وكانت قد أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم أمس الإثنين، عن فرض حظر شامل على التجوال في العاصمة بغداد.

وشهدت المنطقة الخضراء في بغداد منذ يوم أمس، اشتباكات عنيفة وصدامات، بين أنصار الصدر والجماعات المدعومة من طهران، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر انسحابه النهائي من المشهد السياسي، وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي، ما دفع أنصاره إلى التصعيد في المنطقة الخضراء، واقتحام القصر الجمهوري ومحاصرة مقر الحكومة، الأمر الذي أدى إلى مقتل 30 شخصاً وإصابة نحو 390 آخرين.

(ل د)