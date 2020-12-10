​​​​​​​بعد باصوفان.. مرتزقة تركيا تحاصر قرية بعية في ناحية شيراوا وتختطف 15 مدنيًّا

أفاد مصدر من قرية بعية التي تبعد 2 كيلو مترًا عن قرية باصوفان، أن مرتزقة ما تسمى بفرقة الحمزة حاصرت القرية ومنعت دخول وخروج المدنيين من القرية، واختطفوا 15مواطنًا بشكل تعسفي.

وكشف المصدر عن أسماء عدد من المختطفين المدنيين من قبل مرتزقة الحمزة والاستخبارات التركية، وهم "عمر حسن خلو ـ موسى علي ـ ناصر عمر ـ حجي إبراهيم ـ سعيد أحمد ـ رولات سيعد أحمد ـ إبراهيم موسى علي ـ جمال بحري ـ عزت بحري ـ أحمد محمد محمود ـ محمود صبري حمو ـ محمد حسن خليل ـ مروان حجي عثمان ـ محمد مصطفى مامو ـ مصطفى عثمان محمود".

وأشار المصدر إلى وجود عدد كبير من المختطفين من أهالي القرية، دون التمكن من توثيق أسمائهم بسبب مصادرة الاستخبارات التركية للأجهزة الخليوية لأهالي القرية، ومحاصرة القرية.

حصار قرية بعية يأتي في الوقت الذي يستمر فيه الحصار على قرية باصوفان من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقة فرقة "الحمزة" مع استقدام تعزيزات من المجموعات المرتزقة الأخرى.

(ف إ)