​​​​​​​بعد أشهر من قطع رواتبهم.. مرتزقة تركيا يعلنون العصيان في مقاطعة كري سبي المحتلة

وحسب المصدر، فإن عصيان المرتزقة جاء بعد المهلة التي أعطوها لقادة فصائلهم بدفع رواتبهم الشهرية المقطوعة منذ عدة أشهر.

وأضاف المصدر أن المرتزقة هددوا بالخروج بمظاهرات وترك مهامهم العسكرية وأسلحتهم على الجبهات.

ولفت المصدر إلى أن عدداً من عناصر المرتزقة يرفضون الالتحاق بأماكن ما يسمونها "الرباط" على طول خطوط التماس، ويتهمون قادة فصائلهم بسرقة مخصصاتهم من الرواتب.

وبيّن المصدر أن هناك عدداً من عناصر الفرقة ٢٠ التي تتخذ من بلدة سلوك المحتلة مكاناً لمقراتها خرجوا قبل يومين بمظاهرة أمام إحدى القواعد التركية في بلدة سلوك احتجاجاً على قطع رواتبهم.

هذا، وتحتل تركيا بمساعدة المرتزقة الذين يطلقون على أنفسهم "الجيش الوطني" مقاطعة كري سبي وأجزاء واسعة من ريفها، بعد العدوان الذي شنته عليها في ٩ تشرين الأول من العام ٢٠١٩.

(ج)

ANHA