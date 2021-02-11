​​​​​​​بعد أشهر من المواجهات الهند والصين تسحبان قواتهما من المنطقة الحدودية

وقال وزير الدفاع الهندي، راجنات سينغ، اليوم الخميس، إن نيودلهي وبكين اتفقتا على سحب قواتهما من منطقة بحيرة متنازع عليها غرب جبال الهيمالايا، مشيرًا إلى ان هذا الاتفاق يشكل انفراجة بعد مواجهة استمرت أشهر على الحدود بين البلدين.

إلى ذلك، أبلغ سينغ البرلمان أن الاتفاق تم التوصل إليه بعد عدة جولات من المحادثات بين القادة العسكريين والدبلوماسيين من البلدين.

وأوضح سينغ قائلًا "إن محادثاتنا المستمرة مع الصين أدت إلى اتفاق حول فك الارتباط على الضفتين الشمالية والجنوبية لبحيرة بانغونغ"، وفقًا لما ذكرته رويترز.

وقال سينغ إن "الحكومة الهندية أبلغت بكين أن تحركات القوات الصينية أضرت بشدة بالسلم والاستقرار في المنطقة" مضيفًا أن العلاقات الثنائية تأثرت سلبًا.

وتابع أنه "بمجرد أن يكتمل فك الارتباط في منطقة بحيرة بانغونغ، سيجتمع قادة عسكريون في غضون 48 ساعة لمناقشة الانسحاب من مناطق أخرى.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الدفاع الصينية أن قوات البلدين بدأت بالانسحاب من على ضفتي البحيرة أمس الأربعاء، وقالت إن قواتها كانت تعمل في منطقة تابعة لها، واتهمت حرس الحدود الهندي بارتكاب أفعال استفزازية.

ويشار إلى أن المواجهة بين البلدين بدأت في نيسان/ أبريل من العام الماضي، عندما قالت الهند إن القوات الصينية توغلت في الجانب التابع لها من خط السيطرة الفعلية في منطقة لاداخ في غرب الهيمالايا.

(د أ)