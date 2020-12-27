​​​​​​​بعد أسابيع من اختطافها.. مقتل امرأة من عشيرة العميرات بعفرين

في التفاصيل، أفادت منظمة حقوق الإنسان في عفرين-سوريا أنّ مرتزقة "السلطان مراد" اختطفوا المواطنة (نادرة درمش) من منزلها الكائن بحي عفرين القديمة قبل ثلاثة أسابيع بحجّة تعاملها مع مؤسّسات الإدارة الذاتية.

وبحسب المنظمة إنّ مرتزقة السلطان مراد الذين يعملون بأمر مباشر من الاستخبارات التركية، اختطفوا نادرة درمش والتي تنحدر من عشيرة العميرات العربية، وتمّ نقلها إلى الأراضي التركية عقب اختطافها.

وقالت المنظمة: إنّ المرتزقة قتلوا نادرة درويش، ورموا جثتها على أحد طرق قرب مقر المرتزقة في حي عفرين القديمة.

كما أقدم المرتزقة على نهب الممتلكات المنزلية العائدة للمغدورة، إضافة إلى ثلاثة سيارات من نوع سنتافي.

(ف إ/س و)

ANHA