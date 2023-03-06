ضمن الجهود المبذولة لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي ضرب المنطقة وخاصة الأهالي بحيّي الشيخ مقصود والأشرفية الذين يرزحون تحت حصار "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق، دخلت اليوم شاحنتان محملتان بالمواد الإغاثية والألبسة مرسلة من قبل أبناء الجالية الكردية في جمهورية روسيا الاتحادية.

ومنعت "الفرقة الرابعة" دخول المساعدات الإغاثية ليومين متتاليين أمام حاجز العوارض التابع لها، وبعد تدخل مباشر من قبل القائمين على أعمال القنصلية الروسية في مدينة حلب، سمحت "الفرقة الرابعة" دخولها إلى الحيّين، حيث جرى تنزيل حمولتها في صالة ستار لايت الواقعة بمنطقة شقيف لتوزيعها خلال الأيام المقبلة عبر لجان الإغاثة على الأهالي.

وحسب مصدر مطلع من اللجان المرافقة للشحنات الإغاثية، فإن الجالية الكردية في روسيا أرسلت المساعدات إلى مقاطعة الشهباء أيضاً وهما في طريقهما إلى المقاطعة بعد إمرارها من حواجز "الفرقة الرابعة".

يذكر أن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية؛ يعانيان من سياسات تضييق الخناق والحصار المستمر الذي تفرضه "الفرقة الرابعة" التي تعرقل دخول المحروقات والأدوية والطحين إلى جانب حليب الأطفال وخاصة بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة.

(ف)

ANHA