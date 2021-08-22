​​​​​​​بعد انتشارها في مناطق الاحتلال التركي.. متحور دلتا يجتاح مناطق سيطرة حكومة دمشق

وبيّن عضو الفريق الاستشاري لوباء كورونا، نبوغ العوا، أن هناك عدد كبير من المرضى يراجعون العيادات الخاصة، ومنهم من تتم إحالتهم إلى المشافي إذا كانت حالتهم تقتضي العناية المشددة.

وقال العوا في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية لحكومة دمشق إن انتشار هذا النوع من الفيروس في سوريا تم نقله من خلال المسافرين الذين دخلوا البلاد، لأنه منتشر بشكل كبير في الدول المجاورة.

وشدد على أن السبب الرئيس في سرعة الانتشار هو عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخاصة وضع الكمامة، لأنها تشكل الحصن الأول والأساسي لكل إنسان.

وكان تقرير لصحيفة الشرق الأوسط قد أفاد بأن هناك تطوراً جديداً في أعداد وحالات المصابين والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا والمتحورات الجديدة في إدلب شمال غرب سوريا التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، وتم اكتشاف الطفرة (L452R) التي تتماشى مع المتحور "دلتا"، في عشرات العينات التي تم تحليلها، وتم توثيق سبع حالات وفاة منها.

هذا وكانت قد رصدت أول حالة للمتحور "دلتا" في السادس عشر من آب/أغسطس في شمال إدلب، وسرعان ما ارتفعت أعداد المصابين.

وتواجه المشافي والمراكز الطبية المختصة بكورونا أعباء ومشاكل كثيرة تتعلق باستقبال المصابين والعناية بهم، نتيجة عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة لذلك، من أسرّة وأجهزة إنعاش وأكسجين، أمام الارتفاع المتزايد لحالات الإصابة بالفيروس مقارنة بالفترات الماضية.

(د ع)