​​​​​​​بعد انتخابه مجدداً أميناً للحزب الحاكم.. شي جين بينغ: العالم بحاجة إلى الصين

وجرى تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات، خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة، مما يمهد لتثبيته رسمياً على رأس الدولة لولاية جديدة في آذار/ مارس 2023.

ونقلت "فرانس برس" عن شي وعده بـ "العمل بجدّ" خلال ولايته الثالثة على رأس البلاد.

وأضاف "بعد أكثر من أربعين عاماً من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد".

وصرح شي للصحفيين في قصر الشعب في بكين "أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي" متعهداً بـ"العمل بجدّ لإنجاز مهامنا"، معتبراً أن "العالم بحاجة إلى الصين"، على حد تعبيره.

كما عين شي جين بينغ مجدداً على رأس القوات المسلحة الصينية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن شي "عين كذلك رئيساً للجنة العسكرية المركزية".

ولم يضم المكتب السياسي، هيئة القرار في الحزب الشيوعي الصيني، أي امرأة في صفوفه لأول مرة منذ 25 عاماً، وفق ما أظهرت تشكيلته الجديدة التي أعلنت، الأحد.

وكان قد اختتم يوم السبت المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني، الذي يعقد تقليدياً كل خمس سنوات في بكين.

(ي ح)