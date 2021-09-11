​​​​​​​بعد أن فاز حزبه.. أخنوش يبدأ اليوم مشاورات تشكيل الحكومة المغربية الجديدة

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الجمعة، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس عيّن رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار" عزيز أخنوش رئيساً للوزراء وكلفه بتشكيل حكومة.

وفاز حزب "التجمع الوطني للأحرار" بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأربعاء وحصل على 102 مقعداً من بين 395 مقعداً.

ويبدأ رئيس الوزراء المغربي المكلف عزيز أخنوش، اليوم مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكداً أنه سيسعى إلى تشكيل حكومة "أغلبية منسجمة ومتماسكة" تلبّي تطلعات الشعب المغربي وفقاً للبرامج الانتخابية المعلنة.

كما أعلن أنه سيفتح باب المشاورات مع الأحزاب التي قد تكون متوافقة مع رؤى حزبه، مشدداً على أن التشكيلة الوزارية المقبلة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة، لتحقيق تطلعات المواطنين في المغرب.

واستطاع عزيز أخنوش قيادة حزبه التجمع الوطني للأحرار إلى تصدّر الانتخابات العامة التي جرت الأربعاء في المغرب، ملحقاً هزيمة مدوّية بالإخوان الذين ترأسوا الحكومة لعقد، دون أن تؤثر عليه اتهامات خصومه السياسيين حول "جمع المال والسلطة".

واعتبر أخنوش ذلك "انتصاراً للديمقراطية"، مؤكداً استعداده "للعمل بثقة ومسؤولية مع كل الأحزاب التي تتقاطع معنا في المبادئ والبرامج".

(د ع)