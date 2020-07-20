​​​​​​​بعد الزيارة إلى قطر أكار يستقبل وزير داخلية الوفاق .... رغم الدعوات إلى التهدئة

وفي حين لم تعرف أسباب هذا اللقاء الذي أتى أيضًا بعد نحو شهر على زيارة وفد تركي رفيع طرابلس، إلا أنه تزامن مع استنفار عسكري في محيط مدينة سرت التي تتمسك حكومة الوفاق المدعومة من أنقرة بالسيطرة عليها.

في المقابل، كررت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، دعوتها إلى التهدئة، وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة، ستيفاني وليامز، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة إلى محادثات اللجنة العسكرية 5+5.

إلى ذلك، دعت إلى وضع حد للانتهاك الصارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا منذ سنوات.

ويشار إلى أن هذا الاجتماع أتى بعد لقاء وزير الدفاع التركي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة أمس.

فيما أفادت وسائل إعلام تركية خلال الساعات الماضية بأن أنقرة أرسلت صواريخ "سكاريا تي 22" من طراز "تشنار" محلية الصنع، سبق أن جربتها في سوريا، لدعم الوفاق، في إطار الاستعدادات للهجوم على سرت وقاعدة الجفرة.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، انقسامًا حادًّا وصراعًا عسكريًّا، تفاقم في الفترة الأخيرة مع زيادة التدخلات التركية، ودعم أنقرة للوفاق بالسلاح والمرتزقة، على الرغم من توقيعها على اتفاق برلين الذي قضى بالالتزام بعدم التدخل في الشؤون الليبية، وحظر السلاح المفروض أمميًّا على البلاد.

(ش ع)