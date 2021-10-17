​​​​​​​بعد التهديدات.. قوات حكومة دمشق تدخل بلدة الجيزة الحدودية مع الأردن لتفتيش المنازل

بعد تهديدات قوات حكومة دمشق باجتياح بلدة الجيزة الحدودية مع الأردن في ريف درعا الشرقي، بسبب وجود مسلحين رافضين للتسوية تابعين لـ "اللواء الثامن" ضمن "الفيلق الخامس" المدعوم روسياً، دخلت قوات حكومة دمشق بلدة الجيزة صباح اليوم برفقة دوريات روسية لإجراء تفتيش شكلي لبعض المنازل، تنفيذاً للاتفاق مع الوجهاء وأعيان البلدة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن "التسويات" ستنتقل إلى بلدات الغارية الشرقية والغربية وخربة غزالة، كما وضعت قوات حكومة دمشق مركزاّ لتسوية أوضاع المطلوبين في بلدة الغارية الشرقية، وتستمر حتى إنهاء ملف الريف الشرقي لمدينة درعا على الحدود السورية – الأردنية، وصولاً إلى قرى اللجاة في ريف درعا.

وأشار المرصد، يوم أمس، إلى رفض العشرات من أهالي بلدة الجيزة في ريف درعا الشرقي، تسليم أسلحتهم الفردية بعد ورود أسمائهم ضمن قوائم طلبتها اللجنة الامنية عبر وجهاء البلدة، حيث إن غالبية الذين جاءت أسماؤهم في اللوائح هم من المنضوين تحت مجموعة "الفيلق الخامس" المدعوم من قبل روسيا.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد أمس، بأن قوات حكومة دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها تفرض طوقاً أمنياً كاملاً على بلدة الجيزة الحدودية مع الأردن في الريف الشرقي لدرعا، بسبب وجود خلافات بين اللجنة الأمنية والوجهاء على عدد قطع السلاح المطلوب تسليمها، وقد تم إرسال تهديدات إلى الأهالي من قبل اللجنة الأمنية بالقيام ‏بعمل عسكري على بلدة الجيزة في حال لم يتم الاستجابة لمطالب حكومة دمشق.

(د ع)