​​​​​​​بعد التّوقّف بسبب كورونا... افتتاح 5 دورات عسكريّة جديدة في الرّقّة

مركز تدريب الشهيد عدنان أبو أمجد يفتتح دورته العسكرية والفكرية من جديد، وذلك بعد توقّفه عدة أشهر بسبب جائحة كورنا، وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف قوات سوريا الديمقراطية والرفع من كفاءتها في مواجهة كافة الأخطار الخارجية والداخلية.

وحضر مراسم الافتتاح العديد من القيادات العسكرية وممثّلون عن الإدارات الذاتية والمدنية في شمال وشرق سوريا وشيوخ ووجهاء العشائر في المنطقة، وأعضاء من حزب سوريا المستقبل.

وبدأت مراسم الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأروح الشهداء، تلاها كلمة القيادي في قوات سوريا الديمقراطية حقّي كوباني الذي بارك فيها افتتاح هذه الدورات على شعب شمال وشرق سوريا، وبكافّة المقاتلين والمقاتلات الذين التحقوا بهذه الدورات العسكرية والفكرية، ووجّه القيادي حقي كوباني كلمة لكافة المنضمّين للدورات، وقال : "يقع على عاتقكم أيّها المقاتلون والمقاتلات المسؤولية الكبيرة لحماية أرضكم وأهلكم والدفاع عن المكتسبات التي تحقّقت بدماء رفاقكم الشهداء الذين ضحّوا بأروحهم من أجل أن نعيش بعزّة وشموخ".

واختتمت مراسم الافتتاح بتقديم المنتسبين القسم العسكريّ.

(ع خ/ل)

ANHA