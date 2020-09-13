وقال نتنياهو، خلال جلسة حكومته الأسبوعية: "هذا السلام سيكون مختلفًا، فهو سيكون سلامًا حارًّا وسلامًا اقتصاديًّا، علاوة على السلام السياسي، وسيكون هناك أيضًا سلام بين الشعوب".

وأضاف: "اتفقت مع الملك حمد، عاهل البحرين، خلال اتصالنا الهاتفي على إقامة سلام وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، وكل ما يشمل هذا من أمور، وكان الحديث دافئًا جدًّا، واتفقنا فيه على إقامة سلام رسمي، وعلاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل، وكل ما يشمل هذا من أمور".

وتابع: "ستكون هناك حركة نشطة جدًّا من الرحلات الجوية بين دولنا، والتحمس الكبير الذي يسود إسرائيل، يقابل بالتحمس الكبير الذي يسود البحرين والإمارات عند المواطنين هناك، فيحدث هنا حقًّا تغيير هائل".

وذكر: "سأغادر البلاد هذه الليلة إلى واشنطن من أجل التوقيع على بدء سريان هاتين الاتفاقيتين من أجل تحريك هذا التغيير التاريخي".

(ع م)