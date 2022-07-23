​​​​​​​بعد المجزرة التركية في زاخو.. بغداد تستقدم القائم بالأعمال العراقي في أنقرة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف إن: "الوزارة قررت استقدام القائم بالأعمال العراقي في أنقرة إلى بغداد"، مؤكداً أن "الوزارة تجدد إحاطة الرأي العام بعدم وجود أي اتفاقية أمنية وعسكرية مع تركيا"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وكانت وزارة الخارجية، قد أعلنت اليوم السبت، عن توجيه شكوى إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية احمد الصحاف في تصريح إن "وزارة الخارجية وجهت رسالة شكوى إلى مجلس الأمن والطلب إليه بعقد جلسة طارئة لبحث الاعتداء التركي".

كما وجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإعداد ملف شامل للانتهاكات التركية المستمرة للأراضي العراقية وتقديمه إلى مجلس الأمن.

وأفادت وكالة روج نيوز، من العاصمة بغداد، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح، اليوم السبت، أعمال الجلسة رقم (1) من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الأولى للدورة الانتخابية الخامسة".

وأضافت الوكالة أن "عدد النواب في الجلسة بلغ 242 نائباً حضروا جلسة هذا اليوم لمناقشة الاعتداء التركي على الأراضي العراقية".

وحضر الجلسة وزير الخارجية فؤاد حسين ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة.

وأثارت المجزرة التركية في زاخو ردود فعل غاضبة في الشارع والحكومة العراقية، وعلى الرغم من أن كل الدلائل تشير بأن تركيا نفذت المجزرة، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يحاول تبرئتها.

(د ع)