​​​​​​​بعد الكويت والإمارات.. الدبيبة يزور السعودية اليوم

وذكرت وسائل إعلام ليبية أن الجولة تأتي في إطار مساعي الدبيبة إلى توحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقات مع كافة الدول الخليجية.

وكان الدبيبة التقى ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، الذي أكد وقوف الإمارات إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها.

وبحث ولي عهد أبو ظبي مع الدبيبة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها من خلال تكثيف التعاون والعمل المشترك وإقامة شراكات في مختلف المجالات التنموية والاستثمارية والاقتصادية والأمنية.

وعبّر الدبيبة عن تطلعه لموقف دولي موحد تجاه ليبيا وفق المصالح المشتركة، وبما يعزز فرص الاستقرار والأمن وفرض السيادة الليبية على كامل ترابها.

(ش ع)