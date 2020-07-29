​​​​​​​بعد الجيش التركي استعدادت لإرسال مرتزقة سوريين إلى أذربيجان

أكدت مصادرٌ خاصة اليوم الأربعاء؛ أن مرتزقة سوريون من عددٍ من المناطق بدؤوا الاستعدادات في ادلب، لنقلهم إلى اذربيجان؛ ضمن خطة تركيا في زج مرتزقة وجنود أتراك في النزاع الدائر بين أرمينيا وأذربيجان.

ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عن أن "تركيا ستقف إلى جانب أذربيجان في حربها ضد أرمينيا"، فيما أكدت الوزارة وصول ضباط وجنود أتراك إلى الأراضي الأذرية.

وقالت المصادر أن دفعة مؤلفة من العشرات من المرتزقة سينطلقون، عقب أيام عيد الأضحى المبارك إلى الأراضي التركية ومن ثم إلى أذربيجان، لقاء 5 ألاف دولار لكل مرتزق.

وتخوض أذربيجان وأرمينيا صراعاً منذ تسعينيات القرن الماضي، لإحكام السيطرة على جبال قره باغ التي تقع بين الدولتين، فيما تتصاعد حدةُ المعارك أحياناً لتشمل مناطق تماس أخرى، إذ سقط قتيلين و5 جرحى من الجيش الأذري خلال الأسبوع الماضي، فيما أكد الجيش الأرميني مصرع أحد جنودها في المنطقة.

وذكرت مصادر ومواقع إعلامية أن عدد المرتزقة السوريين اللذين ارسلتهم تركيا إلى ليبيا قد فاق الـ15 ألف مرتزق، قتل منهم ما يقارب الـ500 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

(ز س/ج)

ANHA