​​​​​​​بعد الفشل في صياغة البيان الختامي.. تمديد مباحثات سد النهضة

‏وذكرت شبكة العربية أن الخلافات تخيم على الاجتماع الوزاري بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة حول صياغة البيان الختامي.

وأفادت مواقع مصرية أن مصر والسودان تمسكتا بتوسيع الوساطة في أزمة سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الإفريقي.

وذكرت مساء الإثنين، أن إثيوبيا ترفض الوساطة الرباعية لأزمة سد النهضة وتدعو إلى اختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بوساطة الدول الثلاث.

وتواصلت، أمس الإثنين، مفاوضات سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا، حيث بدأ الاجتماع المغلق الثاني بين وزراء خارجية الدول الثلاث بشأن السد الإثيوبي، ولكن انتهى الاجتماع دون تقدم.

وازداد ملف سد النهضة توترًا، مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء خزان السد في يوليو المقبل، وهو ما تعتبره القاهرة والخرطوم تهديدًا لأمنهما المائي، وترى الخطوة الإثيوبية أحادية.

(ي ح)