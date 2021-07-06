​​​​​​​بعد الدعوات السعودية للحوار معها.. إيران ترحب

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة: "يجب أن يعلم المسؤولون السعوديون أن إيران، بناء على مواقفها المبدئية، أرادت دائماً أن تحافظ دول المنطقة بنفسها على السلام والأمن في منطقة الخليج".

وأضاف: "لطالما رحبنا بالحوار لتحقيق نتائج إيجابية، ونظرتنا للمفاوضات مع السعودية إيجابية".

من جانبها، أشارت الحكومة الإيرانية، على لسان المتحدث باسمها، علي ربيعي، إلى أن "طهران ترحب بالمباحثات مع السعودية، واستمرارها لتذليل الخلافات".

وأردف: "نحن مستعدون لمواصلة هذا الحوار بجدية، والاعتماد على حسن النية المتبادلة وتأمين مصالح واهتمامات الجانبين".

(د ع)