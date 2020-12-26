​​​​​​​بعد أكثر من عام.. أضرار ونتائج كارثيّة على كافّة الصعد في كري سبي المحتلّة

مضى أكثر من عام على الهجوم الذي شنّه العدوان التركي على مناطق شمال وشرق سوريا في الـ 9 من شهر تشرين الأول من العام الماضي والذي احتلّ على إثره كلّاً من مدينة سري كانيه/ رأس العين ومقاطعة كري سبي/ تل أبيض وريفهما.

وخلال هذه الفترة ارتكب الاحتلال التركي ومرتزقته أبشع أنواع الجرائم بحق المدنيين في المناطق التي احتلها من قتل وتهجير ونهب للممتلكات واعتقالات تعسفية وخطف بقصد الفدية.

الأضرار الإنسانية التي تسبّب بها المحتل التركي بمقاطعة كري سبي

تسبّب الاحتلال التركي لمقاطعة كري سبي وريفها بتهجير أكثر من 100 ألف من المقاطعة وريفها وريفي عين عيسى الشمالي والغربي، يقطن غالبيتهم الآن في مدينتي الرقة والطبقة وأريافهما، وهم يعانون أوضاعاً مادية ومعيشية صعبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها سوريا بشكل عام.

واستطاع مجلس مقاطعة كري سبي بالتعاون والتنسيق مع الإدارة المدنية بالرقة من إيواء 3530 من هؤلاء المهجّرين في مخيم أنشاه في الـ 22 من شهر تشرين الثاني من العام الماضي بالقرب من قرية تل السمن في الريف الشمالي لمدينة الرقة، وذلك نظراً للظروف الصعبة التي تواجههم في أماكن نزوحهم وغلاء أجور السكن.

ونتج عن القصف العشوائي من قبل المحتل التركي ومرتزقته عشرات القتلى والإصابات بصفوف المدنيين، حيث وصل عدد الذين فقدوا حياتهم نتيجة العمليات العسكرية التي قام بها المحتل التركي ومرتزقته إلى 46 مدنياً، فيما بلغت الإصابات 34 إصابة.

ومنذ بداية الاحتلال التركي للمقاطعة، يقوم الاحتلال والمرتزقة بعمليات خطف واعتقالات تعسّفية بحق من تبقّى في تللك المناطق بحجج وتهم واهية وذلك لكسر إرادة من تبقّى ودفعهم للهجرة.

ووثّقت وكالتنا عبر مصادر محلية لها في المناطق المحتلة قيام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته خلال العام الجاري باختطاف عدد من الأشخاص والحكم عليهم بأحكام جائرة تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية وصل بعض هذه الأحكام للمؤبّد وبعضها لـ 15 عاماً ومنهم "ياسين محمد، محمد بشير حميدي، جمعة إبراهيم"، وثلاثة أشقّاء هم كل من "فؤاد وطارق وهادي عبد الكريم الشيخ".

كما اختطفوا عدداً من أبناء العشائر خلال الشهر الحالي بعد أن ألفقت لهم تهمة حيازة السلاح، حيث اختطف 3 مدنيين من عشيرة المشهور في ريف تل أبيض الشرقي و 4 من عشيرة الهنادة في قرية القيصرية غربي تل أبيض بالإضافة لـ 7 شبان من عشيرة البدو في قرية الزيدي وقامت بمصادرة كافّة ممتلكاتهم من مواشي وآليات.

وبهذا الصدد حضّ المهجّر فواز العلي من قرية الزيدي المحتلة أبناء العشائر في المناطق المحتلة على الانتفاض بوجه جرائم المحتل بحقهم وعدم السكوت عليها، مبيّناً بأنهم من وراء هذه الجرائم يهدفون لكسر إرادتهم وإخضاع من تبقّى من العشائر للسكوت عن الجرائم التي يقومون بها في مناطقهم.

الأضرار المادّية التي تسبّب بها الاحتلال التركي في مقاطعة كري سبي

تعرّضت ممتلكات المدنيين في المناطق المحتلة من مقاطعة كري سبي للتدمير والهدم، سواء عن طريق القصف العشوائي أو الهدم المتعمّد، حيث تعرّض ما يقارب الـ 114 منزلاً للتدمير الكلي أو الجزئي، ووثقت وكالتنا تدمير 25 منزلاً في قرية الشركراك وحدها، فيما تتوزّع بقية المنازل في كل من ريف بلدة الجرن وناحية سلوك وريف عين عيسى.

ولم تسلم محاصيل المزارعين من ممارسات المحتل التركي حيث قام بإحراق أكثر من 63 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم الحصاد والتي أحرقت بشكل متعمّد من قبل المرتزقة بشكل مباشر أو عن طريق القذائف التي تنهمر على الحقول الزراعية.

المرافق والممتلكات العامّة التي تعرّضت للنهب والتخريب

ولم يكن الواقع التعليمي أفضل حالاً بعد احتلال مقاطعة كري سبي حيث استهدف الاحتلال ومرتزقته المدارس بشكل مباشر، وأوقف التعليم في 288 مدرسة بالمناطق التي احتلها، وتدمّرت 11 مدرسة من خلال استهدافها بشكل مباشر من قبل المحتل التركي ومرتزقته، وحولت منها 40 مدرسة لنقاط عسكرية.

أمّا المدارس التي تقع ضمن مناطق الإدارة الذاتية فمنها 20 مدرسة مغلقة، وذلك بسبب كثرة استهداف المرتزقة للقرى التي تقع فيها لوقوعها على خطوط التماس.

ويقول المتحدّث باسم لجنة التربية والتعليم في مقاطعة كري سبي بأنّ هناك ما يقارب الـ 5 آلاف تلميذ/ة حرموا من التعليم في هذه المدارس، وذلك لخوف أهاليهم من إرسال أطفالهم إلى هذه المدارس خشية استهدافها من قبل المرتزقة الذين يقصفون القرى التي تقع فيها هذه المدارس بشكل مستمرّ.

وبهدف تجويع أهالي المنطقة فقد قام الاحتلال التركي بنهب المحاصيل المخزّنة في كل من صوامع الدهليز والصخرات والتي تقدّر الكمّية المخزّنة فيها بـ 20 ألف طن، كما وقام بإخراج صوامع خفية السالم "قرية قزعلي" عن الخدمة بشكل نهائي والتي يخزّن فيها المخزون الاستراتيجي "القمح" لعشرات القرى بتلك المنطقة.

ومن الجرائم التي يهدف الاحتلال التركي من خلالها طمس هوية شعوب المناطق التي يحتلها، فقد قام بجرف ونهب عدة مواقع أثرية في المقاطعة منها تلة الدهليز بناحية سلوك، وتل صهلان الأثري بقرية خربة الرز، وموقعين في قرية حمام التركمان هما مدينة الفاو والصبي الأبيض.

وبحسب مصادر محلّية من المنطقة فإنّ الاحتلال حالياً يسهّل عمليات التنقيب في بقية المواقع عن طريق لصوص الآثار الذين يعيثون فساداً في ما تبقّى من تلك المواقع الأثرية.

وترتكب كل هذه الجرائم والانتهاكات بحقّ الأهالي في المناطق المحتلة دون تحريك ساكن من قبل المجتمع الدولي ومنظّمات حقوق الإنسان.

وبهذا الخصوص ناشد الرئيس المشترك لمقاطعة كري سبي حميد العبد المجتمع الدولي بالتحرك والضغط على تركيا لوقف ممارساتها بحق أهالي مقاطعة كري سبي المحتلة، مبيناً بأنّهم بصمتهم عن هذه الممارسات لن يزيدوا المحتل التركي إلّا غطرسة وتمادياً.

(ج)

ANHA