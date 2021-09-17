​​​​​​​بعد اختطاف زوجها.. مرتزقة الاحتلال التركي يختطفون أمّاً لطفلين في عفرين

أفاد مصدر من عفرين المحتلة، باختطاف مرتزقة تطلق على نفسها "الأمن السياسي"، تعمل بأمر مباشر من قبل الاستخبارات التركية، في مدينة عفرين المحتلة، المواطنة (فريدة مصطفى 28 عاماً) وهي أم لطفلين من أهالي قرية كوركا التابعة لناحية موباتا.

وذكر المصدر، إن المواطنة فريدة مصطفى اختُطفت أثناء زيارة زوجها المختطف (محمد عبد القادر سيدو) من أهالي قرية بريمجة التابعة لناحية موباتا، في الـ 1 من الشهر الجاري، على حاجز القوس بمدخل مدينة عفرين.

وأوضح المصدر، إن المواطنة فريدة، اختُطفت بحجة إن اسمها ورد على قائمة اسماء المطلوبين لدى الاحتلال التركي، ليتم اقتيادها بعد اختاطفها إلى جهة مجهولة.

(ف إ)