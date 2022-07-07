​​​​​​​بعد اختفائه.. العثور على جثة مواطن كردي في بئر بعفرين المحتلة

بحسب المنظمة، فقد عُثر أمس الأربعاء (6 تموز)، على جثة المواطن الكردي عبد الرحمن عيسو الملقب بـ "عبدو بوزو" البالغ من العمر (50 عاماً)، وهو من أهالي قرية معراته التابعة لمركز مقاطعة عفرين المحتلة، في بئر ارتوازي.

وقالت المنظمة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" الافتراضي، إن المواطن عبد الرحمن فُقد أثناء رعيه لأغنامه ضمن الأراضي الزراعية التابعة للقرية، في 5 تموز الجاري المصادف ليوم الثلاثاء، ليُعثر بعدها بيوم على جثته في إحدى الآبار الارتوازية بالقرب من مقبرة القرية بنحو 1 كم.

هذا ولم تعرف بعد ملابسات الحادثة، على ما أفادت منظمة حقوق الإنسان عفرين- سوريا.

(آ ر/ س ر)