​​​​​​​بعد عدم اكتمال النصاب.. مجلس النواب العراقي يحدد الأربعاء المقبل موعداً لانتخاب الرئيس

وأعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم السبت، بدء رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بقراءة أسماء النواب الحاضرين داخل قاعة البرلمان.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن عدد الحضور بلغ 202 نائب.

ونظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانتخاب رئيس الجمهورية، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي رفع الجلسة إلى الإثنين المقبل، وتحديد يوم الأربعاء المقبل، المصادف لـ 30 آذار الجاري، موعداً لانتخاب رئاسة الجمهورية.

هذا وقدم رئيس كتلة "السند الوطني"، أحمد الأسدي، اليوم السبت، وثيقة موقعة من قبل 126 نائباً مقاطعاً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت وكالة روج نيوز إن عدداً من مرشحي رئاسة الجمهورية منعوا من الدخول إلى مبنى البرلمان دون معرفة الأسباب.

(ش ع)