​​​​​​​بعد اعتداء المستوطنين عليه بالضرب... مرتزقة تركيا يختطفون مواطناً إيزيدياً في عفرين

وأقدم مرتزقة ما تسمى بالجبهة "الشامية" التابعة لجيش الاحتلال التركي على اختطاف المواطن الإيزيدي (مصطفى أحمد مستو) 58 عاماً في الـ24 من شهر نيسان المنصرم.

وبحسب مصادر محلية من المنطقة فإن المواطن، مصطفى أحمد مستو تعرض مراراً للمضايقات من قبل مرتزقة جيش الاحتلال التركي كونه من الكرد الإيزيديين في قريته قسطل جندو، بهدف تضييق الخناق عليه وتهجيره من القرية حيث وصلت قيمة المبالغ التي فرضت عليه منذ احتلال تركيا لعفرين إلى ما قبل اختطافه، إلى 7 آلاف دولار أمريكي.

وبين المصدر أن مرتزقة الجبهة الشامية اقتادوا مصطفى مستو إلى سجن في مدينة إعزاز المحتلة، يذكر بأن المواطن مستو متزوج ولديه أربعة أولاد.

وأوضح المصدر أن سبب اختطاف المواطن الإيزيدي يعود إلى خلاف نشب بينه وبين المستوطنين، بعد إقدام المستوطنين على الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

ولفت المصدر إلى أن مصير المواطن الإيزيدي لا يزال مجهولاً في سجون الاحتلال التركي بمدينة إعزاز المحتلة.

(ف إل)

ANHA