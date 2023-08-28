​​​​​​​بعد عامين على كمين خليفان PDK يرسّخ عمالته لدولة الاحتلال

يصادف اليوم الذكرى السنوية الثانية لكمين خليلفان، والذي أدى إلى استشهاد 6 مقاتلين ومقاتلات من قوات الدفاع الشعبي، في كمين نفذه مسلحون تابعون للحزب الديمقراطي الكردستاني PDK، في مناطق الدفاع مديا بباشور (جنوب كردستان).

في 28 آب 2021، تعرضت وحدة تابعة لقوات الدفاع الشعبي، مؤلفة من 7 مقاتلين ومقاتلات، لكمين غادر نصبه الحزب الديمقراطي الكردستاني لها بالقرب من نهر زي، أثناء توجهها من منطقة قنديل إلى بهدينان، في تمام الساعة 02:30.

وأدى الكمين إلى استشهاد 6 مقاتلين ومقاتلات بينما نجا مقاتل تمكّن من العودة إلى وحدته ليكشف تفاصيل الكمين الذي نفذه مسلحو الحزب الديمقراطي الكردستاني ضد الكريلا.

والمقاتلات والمقاتلون الذين استشهدوا هم تولهلدان رامان (الاسم الحقيقي نسرين تمر)، وشورش ميردين (الاسم الحقيقي حكيم أجار)، وآخين مزري (الاسم الحقيقي هاجار اتاباك)، وشورش جولمرك (الاسم الحقيقي سليمان كاجار)، وبروسك منذر (الاسم الحقيقي يوجل كاندمير)، وسردم جودي (الاسم الحقيقي يوسف إبراهيم)، بينما كان المقاتل حقي زيلان هو الناجي من الكمين.

وأتى الكمين بعد أشهر من هجوم واسع أطلقه جيش الاحتلال التركي على مناطق الدفاع مديا (زاب، آفاشين، متينا) في الـ 17 من نيسان عام 2021 ولا يزال متواصلاً.

بعد بيان أصدرته قوات الدفاع الشعبي بخصوص كمين خليفان، ثار الرأي العام الكردستاني. في شمال وشرق سوريا، وبدأت المظاهرات التي شارك فيها عشرات الآلاف للتنديد بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني والمطالبة بجثامين الشهداء.

إلى جانب المظاهرات، أصدرت العديد من الأحزاب الكردية ووجهاء وشيوخ العشائر العربية بيانات طالبت فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني بتسليم جثامين الشهداء.

كما اعتصم أهالي شمال وشرق سوريا لمدة 111 يوماً أمام معبر سيمالكا للمطالبة بجثامين الشهداء، إلا أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاهل جميع تلك المطالب، وكان الشيء الوحيد الذي قام به هو إغلاق معبر سيمالكا في محاولة لخنق شمال وشرق سوريا.

مع مرور عامين لا يزال الحزب الديمقراطي الكردستاني يتمنع من تسليم جثامين الشهداء لذويهم، ويرفض الاعتراف بخيانته.

بعد عامين على الكمين الغادر، وعوضاً عن الاعتذار لأسر الشهداء والشعب الكردي، يمعن الحزب الديمقراطي الكردستاني في عمالته للدولة الفاشية التركية، حيث التقى وزير خارجية الدولة الفاشية، هاكان فيدان، قبل أيام من ذكرى كمين خليفان، بمسعود ونيجرفان ومسرور البرزاني في هولير، للخوض في مؤامرات أخرى ضد حركة التحرر الكردستانية.

(م/آ)

ANHA