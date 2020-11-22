​​​​​​​بعد عام من التّعذيب...مهجّر أُجبر على التّنازل عن منزله ليفرجوا عنه

منذ احتلال سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض من قبل الاحتلال التركيّ ومرتزقته، لم تتوقّف الجرائم بحقّ المدنيّين، وحاول الاحتلال التركي عن طريق نشر الأخبار الكاذبة أن يبيّن أنّ المناطق المحتلة من قبلهم تعيش في أمن وأمان ويتوفّر فيها كافّة مقوّمات الحياة، لكن الكثير من القصص والروايات التي خرجت من هناك تثبت عكس ذلك، وتؤكّد أنّ المنطقة المحتلة تعيش فلتاناً أمنيّاً، بالإضافة إلى غياب أبسط مقوّمات الحياة من ناحية العمل أو توفّر الموادّ الغذائية والمحروقات.

المواطن سالم الششبر، البالغ 50 عاماً الذي هُجّر من مدينة سري كانيه بعد اشتداد قصف وهجمات جيش الاحتلال التركيّ ومرتزقته واستهداف المدنيّين العزّل بشكلٍ مباشر, فعاد سالم إلى سري كانيه المحتلة بعد أن أمضى ما يقارب الـ15 يوماً على احتلالها ليتفقّد منزله وجلب بعضٍ من ممتلكاته بعدما غُرّر به كالمئات من الأهالي نتيجة تصديقهم لروايات وقصص الاحتلال ومرتزقته، لكنّه تعرّض للاعتقال بعد يومين فقط من وجوده هناك بتهمة العمل مع الإدارة الذّاتيّة.

فخرج الششبر من السجن بعد أن أمضى عاماً كاملاً في سجن الاحتلال التركي داخل سري كانيه المحتلة، فأخرجوه من السجن مقابل توقيعه على ورقة تعهّد تنازل من خلالها بمنزله للمرتزقة.

ويعيش الششبر، الآن في مخيّم سري كانيه، مع عائلته المكوّنة من 9 أفراد وسط أوضاع وظروف معيشية صعبة، بسبب بعدهم عن منازلهم ومدينتهم التي عاشوا فيها، ونقص المساعدات التي تقدّم لهم من قبل المنظّمات مع دخول فصل الشتاء.

فالتقت وكالتنا مع المهجّر سالم الششبر، فتحدّث عمّا جرى له كل تلك الفترة، فقال: "في الـ25 من شهر تشرين الأول 2019 عُدّت إلى سري كانيه بهدف تفقّد منزلي وجلب بعض الحاجيات, ولكنّني اعتقلت بعد يومين من وجودي في المدينة، تمّ تحويلي إلى المحكمة واتهموني بالعمل مع الإدارة الذاتية".

وأردف الششبر: "سري كانيه المحلتة كأنّها "مدينة أشباح" بسبب الانتهاكات والجرائم التي تحصل فيها باستمرار بحقّ الأهالي، ويعيش أهالي المدينة بصعوبة بسبب حرمانهم من أبسط مقوّمات الحياة كالماء والكهرباء والخبز, بالإضافة إلى أنّهم لا يستطيعون الخروج مساءً".

التعرّض للتّعذيب الوحشيّ

وأشار سالم الششبر لوكالتنا، أنّ غالبية المساجين من المكون العربي, كما يوجد الكثير من النساء في السجون, ويقول: "تعرّضت للتعذيب بكافة الوسائل وأساليب الضرب، إضافة إلى أساليب أخرى للإهانة كاستخدامهم الكلام المخلّ للأخلاق والأدب, وحرماننا من الأكل والشرب في أغلب الأوقات".

وتابع الششبر قائلاً: "من شدّة التعذيب وهوله قُتل الكثير من المساجين على يد المرتزقة، رأيت ذلك بأم عيني, تهمهم كانت تختلف ومنها العمل في الكومينات أو العمل في مؤسّسات الإدارة الذاتية".

ونوّه الششبر: "بأنّه يوجد الكثير من الفصائل المرتزقة تسيطر على السجون بمدينة سري كانيه، ولكن القرارات والقوانين كانت تصدر من ضبّاط واستخبارات الاحتلال التركي، وتبيّن ذلك بوضوح من خلال مكوثي في السجن سنة كاملة، وكان المرتزقة يطالبون منّا تزويدهم بالمعلومات عن المدينة وأهلها الذين كانوا يعملون في الإدارة الذاتية, وذلك من أجل سرقة ما تبقّى من منازلهم ومصادرتها".

الإفراج مقابل التّنازل

وبعد عامٍ كامل في السجن تمّ الإفراج عن الششبر عبر إجباره على توقيع تعهّد تنازل بموجبه عن منزله للمرتزقة, وعدم الدخول إلى مدينة سري كانيه مرّة أخرى، حسب قوله.

وطالب المهجّر سالم الششبر في نهاية حديثه: "المجتمع الدولي بإخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من مدينة سري كانيه لعودة الأهالي إليها من جديد".

(هـ ن/إ)

ANHA