​​​​​​​بعد 70 يوماً من الاعتقال.. إطلاق سراح عضوة منظمة المرأة الحرة

وكانت سلطات الديمقراطي الكردستاني اعتقلت كلاً من خولة محمد حسن وسيران أحمد وجوانا عبدالخالق وهنّ عضوات في منظمة المرأة الحرة الكردستانية وذلك أثناء عودتهن من مراسم إحياء الذكرى السنوية السابعة للإبادة الإيزيدية في شنكال، حيث تم اعتقال عضوات المنظمة في الخامس من آب/أغسطس من قبل قوى الأمن “الآسايش” في كلك التابعة لهولير.

وأفرجت سلطات الديمقراطي الكردستاني عن خولة محمد حسن وسيران أحمد بعد 33 يوماً من الاعتقال وذلك تحت ضغوطات الرأي العام نظراً لأنهن أمهات، في حين لم يفرج عن المعتقلة جوانا عبدالخالق دون أي سبب.

وبحسب إدارة منظمة المرأة الحرة الكردستانية، فقد تم اليوم الإفراج عن جوانا عبدالخالق بعد 70 يوماً من الاعتقال.

المصدر: روج نيوز