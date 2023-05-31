​​​​​​​بعد 6 أعوام من اللجوء مناطق الإدارة الذاتية مُستقر

اضطرت أسرة حمد الشيخ، المؤلفة من 9 أفراد، للخروج من مدينة تل أبيض واللجوء إلى لبنان، إبان سيطرة مرتزقة داعش على مدينتها عام 2016.

أسرة الشيخ انتهى بها المطاف في مخيم للاجئين السوريين في منطقة البقاع اللبنانية، لتبدأ معاناتها في بلدٍ غريب، لا أصدقاء لها فيها، ولا أقرباء، سوى "الهوية السورية" التي تجمعهم مع من تجمّعوا في المخيم.

معاناة الأسرة السورية، لم تكن بعيدة عن معاناة غيرها من اللاجئين السوريين في البلدان الأخرى المجاورة للبلد الأم، إذ عانت إلى جانب العشرات من الأسر السورية الأخرى في المخيم من غياب الخدمات الرئيسة "صعوبة الوصول إلى الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية وغيرها".

مع بدء التفاف بعض الجمعيات المحلية حول اللاجئين السوريين في المخيم، عقب عدة أعوام من سعيهم لتدبّر أمور أسرهم المعيشية، لم تندمل جراحهم، بسبب قرار البلد المضيف حيالهم، الذي تضمن ترحيلهم إلى بلادهم.

تركت أسرة الشيخ هذا البلد مجدداً دون خيار، لتواجه قدرها المحتوم، إذ كانت إحدى الأسر التي رحّلت من لبنان قبل فترة وجيزة، لتضطر للخروج من مستقرها، لكن هذه المرة إلى سوريا.

نُقلت الأسرة إلى جانب 6 أسر سورية أخرى من مخيم البقاع إلى الأراضي السورية من قبل الجيش اللبناني، لتُترك ضمن الحدود الإدارية لمحافظة حمص السورية، دون نقود ولا مأوى، قبل أن تقرر الأسرة العبور والوصول إلى مناطق الإدارة الذاتية.

ويعود قرار الأسرة، وفق ما أفاد به رب الأسرة حمد الشيخ، ومن برفقتها من الأسر السورية، بالذهاب إلى مناطق الإدارة الذاتية، بعد سماعها بقرار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا باستعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان.

رفضت الأسرة العودة الى مدينة كري سبي التي تحتلها تركيا ومرتزقتها، واختارت مناطق الإدارة الذاتية، لما تشهده مدينتهم من جرائم، حسب ما أكد الشيخ.

وبيّن الشيخ "وجهتنا كانت مناطق الإدارة الذاتية، فمناطقنا محتلة، بعد سماعنا بمبادرتها باستقبال اللاجئين السوريين، ونحن نثمّن هذه المبادرة وممتنون للإدارة الذاتية".

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت، في نيسان الفائت، عن جاهزيتها واستعدادها لاستقبال اللاجئين السوريين في لبنان، وممن يواجهون الترحيل.

ووصل خلال الأسبوع الفائت إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، 7 أسر بعد ترحيلهم من لبنان إلى الأراضي السورية، تم استضافتهم في مخيم الحكومية بريف الرقة الشمالي، بينما يجري التخطيط لإنشاء مخيم خاص بالعائدين من لبنان.

وعملت الإدارة الذاتية على تأمين المأوى والغذاء للأسر فور وصولها، ووعدتها بتحسين أوضاعها في القريب العاجل.

وأشاد حمد الشيخ البالغ من العمر (40 عاماً)، وأفراد أسرته، من داخل مأواهم في مخيم الحكومية، بجهود الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا المبذولة لتأمين المرحّلين من لبنان، وعدوها المستقر عقب أعوام من المعاناة واللجوء.

(خ)

ANHA